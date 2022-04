Wellington Rato garante vitória do Atlético-GO na Sul-Americana

Graças a um gol de Wellington Rato, o Atlético-GO derrotou o Defensa y Justicia (Argentina) por 1 a 0, nesta terça-feira (12) no estádio Norberto “Tito” Tomaghello, na província de Buenos Aires, pela segunda rodada do Grupo F da Copa Sul-Americana. Com o triunfo o Dragão permanece na liderança da chave, agora com seis pontos.