Dinamarca será penúltima adversária do Brasil antes da Copa América

A Dinamarca, 15ª colocada no ranking da Fifa, será a penúltima adversária da seleção brasileira feminina de futebol antes da estreia na Copa América, programada para julho, na Colômbia. A equipe comandada pela técnica Pia Sundhage enfrentará as dinamarquesas em 24 de junho, às 14h (horário de Brasília), na capital Copenhague. Com a definição de hoje, a CBF fechou agenda de amistosos preparatórios na Europa, pois já anunciara semana passada o embate contra a Suécia no dia 28 de junho. Os dois compromissos fazem parte da janela Fifa (entre os dias 20 a 28 de junho).

