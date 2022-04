CRB vence Asa para conquistar o Campeonato Alagoano

O CRB conquistou pela 32º em sua história o título do Campeonato Alagoano após derrotar o Asa por 2 a 0, na noite desta quarta-feira (13) no estádio Coaracy da Mata Fonseca, em Arapiraca.

Como venceu o primeiro jogo da decisão por 2 a 1, no último sábado (9) no estádio Rei Pelé, o Galo chegou em situação confortável para medir forças com o Alvinegro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Mas, mesmo jogando fora de casa, o CRB venceu. O primeiro gol saiu já aos 19 minutos do segundo tempo, com Anselmo Ramon, que não perdoou após jogada de Richard. Quatro minutos depois o veterano zagueiro Gum ampliou ao aproveitar bola viva na área após cobrança de falta.

Tags