Corinthians busca reabilitação na Libertadores contra Deportivo Cali

Qual Corinthians o torcedor que for à Neo Química Arena, em São Paulo, verá nesta quarta-feira (13) contra o Deportivo Cali (Colômbia) pela 2ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores? O time que perdeu do Always Ready (Bolívia) por 2 a 0 há uma semana ou o que venceu o Botafogo por 3 a 1 no último domingo (10)? A resposta poderá ser conferida a partir das 21h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo da Rádio Nacional.