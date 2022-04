Maior evento de futebol infantil do mundo estreia torneio feminino

Uma publicação compartilhada por Go Cup (@gocup_oficial)

Outro participante é o Centro Esportivo Wilson Goiano (CEWG), de Trindade (GO), fundado pelo ex-lateral de mesmo nome, com passagens por Goiás e Botafogo, onde foi campeão brasileiro em 1995. Segundo ele, as meninas estão acostumadas a treinar com os garotos no dia a dia da escolinha e chegaram a vencê-los, nos pênaltis, em um amistoso que antecedeu a Go Cup.

"Elas estão bem treinadas e, por isso, eu acho que elas vão dar o melhor de si. Foi muito importante a gente ir com o incentivo das inscrições gratuitas", comentou Welson Carvalho, coordenador do CEWG.

O terceiro integrante do torneio feminino é o Rede Gol, projeto da organização não-governamental (ONG) Transforma Vidas. Cerca de 180 meninas de 9 a 21 anos participam da iniciativa, que atua em núcleos de vulnerabilidade social no Distrito Federal, com dois - nos distritos do Gama e de Candangolândia - voltados ao alto rendimento. O time na Go Cup conta com jovens de oito comunidades brasilienses e compete pela primeira vez longe de casa.

"Essa iniciativa oportuniza meninas de periferias dentro de um esporte predominante masculino, onde há um sexismo muito grande. Torço para que nas próximas edições mais e meninas estejam presentes. No feminino, o desafio é ainda maior, porque muitas famílias ainda não se convenceram de que as meninas podem estar neste lugar", disse a coordenadora da Rede Gol, Deiza Leite.

Na primeira fase, as equipes do torneio feminino jogam entre si duas vezes, até quinta-feira (14). As duas melhores campanhas fazem a final na sexta-feira (15), às 10h (horário de Brasília). Duas partidas já movimentaram a disputa, ambas com presença do Cardim. Na abertura, as brasilienses empataram por 1 a 1 com o CEWG. Na rodada seguinte, perderam do Rede Gol por 5 a 3. A Go Cup em si termina no sábado (16). Além do torneio exclusivamente feminino, o evento reúne as categorias sub-7, sub-8, sub-9, sub-10, sub-11, sub-12 e sub-13, todas mistas. Considerando as sete faixas etárias e o evento para garotas, cerca de cem meninas estão inscritas na competição. Clubes como Palmeiras, Athletico-PR, Atlético-MG, Goiás, América-MG, Botafogo, Fluminense, Benfica (Portugal) e Independiente del Valle (Equador) estão representados no campeonato infantil. Revelação da última Copa São Paulo de Futebol Júnior e maior promessa da base palmeirense na atualidade, o atacante Endrick destacou-se na Go Cup em 2016, quanto tinha apenas dez anos. Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente Tags

