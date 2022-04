Italo Ferreira, Samuel Pupo e Filipe Toledo avançam em Bells Beach

O surfe brasileiro começou bem em Bells Beach (Austrália), a quarta etapa do circuito mundial. Dos nove brasileiros, três venceram na estreia nesta segunda e avançaram à próxima fase. Primeiro a competir pelo país, o campeão olímpico Ítalo Ferreira foi o melhor na segunda bateria, com nota 12,83. E na quinta bateria, Samuel Pupo (13,23) e Filipe Toledo (12,23) levaram a melhor sobre o australiano Mick Fanning (6,73), tricampeão mundial, que foi para a repescagem.

O @italoferreira já começou com tudo no #RipCurlProBellsBeach!



Venha conferir os melhores momentos da bateria do brasileiros contra os havaianos no Opening Round de Bells Beach.



Aproveite e se inscreva no canal:https://t.co/9StLFxH3WL#WSLBrasil pic.twitter.com/pRMtP6DQME

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags