Com uma grande atuação do atacante argentino Calleri, o São Paulo goleou o Athletico-PR por 4 a 0, na noite deste domingo (10) no estádio do Morumbi, e assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro.

