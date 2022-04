Londrina começa Série B com o pé direito: 2 a 0 no Náutico

A manhã de domingo (10) foi de alegria para os torcedores do Londrina que compareceram ao Estádio do Café. A equipe se impôs diante do Náutico, vencendo por 2 a 0 na estreia na Série B de 2022. O Tubarão começou com o pé direito a busca pelo retorno à primeira divisão do futebol brasileiro, da qual não participa desde 1982.