Corinthians faz primeiro tempo impecável e vence Botafogo no Rio

O Corinthians precisou de apenas 45 minutos para vencer a primeira na Série A do Campeonato Brasileiro de 2022. Com um Botafogo ainda sem entrosamento, com deficiências técnicas e físicas, o Timão encontrou espaços, abriu 3 a 0 e se poupou no segundo tempo para garantir a vitória por 3 a 1.

Vitória do Timão na estreia do @brasileirao!!! Vai Corinthians!!