O Cuiabá iniciou o Campeonato Brasileiro com uma vitória de 1 a 0, neste domingo (10) no estádio do Castelão. Com este resultado, o Dourado fica na 6ª posição da classificação com três pontos conquistados.

VITÓRIA NA ESTREIA!!! Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente Tags