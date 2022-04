Brasileiro: Botafogo e Corinthians se enfrentam em momentos opostos

O Botafogo recebe o Corinthians, a partir das 16h (horário de Brasília) deste domingo (10) no estádio Nilton Santos, pela primeira rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. E o confronto, que terá transmissão da Rádio Nacional, será um encontro de equipes que vivem realidades opostas.

O Alvinegro retorna à Série A do Brasileiro em meio à euforia da torcida com os investimentos feitos pelo norte-americano John Textor. O empresário, que pode ser considerado uma espécie de mecenas da equipe carioca, tem agido de forma ativa para fortalecer o departamento de futebol do Botafogo.