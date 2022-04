Fluminense e Santos abrem Brasileirão 2022 com empate

Fluminense e Santos abriram a edição 2022 do Campeonato Brasileiro com um jogo movimentado neste sábado (9) no estádio do Maracanã. Apesar das chances criadas, em especial pela equipe da casa, o confronto terminou em um empate sem gols.

Fim de jogo. Na estreia do @Brasileirao, o #TimeDeGuerreiros fica no 0 a 0 com o Santos. O Tricolor volta a campo na quarta-feira, às 21h30, pela @SudamericanaBR, contra o Junior Barranquilla-COL. pic.twitter.com/BvM32jgMqX — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) April 9, 2022

Apoiado por mais de 22 mil torcedores, e motivado pelas últimas atuações (que lhe garantiram o título do Campeonato Carioca e a vitória na estreia da Copa Sul-Americana) a equipe das Laranjeiras esteve mais perto do gol durante os 90 minutos. Na primeira etapa e boa parte do segundo tempo as oportunidades foram criadas, em especial, pelo atacante argentino Germán Cano. A principal delas um chute de esquerda aos 38 do primeiro tempo que foi defendido pelo goleiro João Paulo, o grande destaque do Santos.

Após a saída do argentino o time das Laranjeiras teve ao menos duas oportunidades cristalinas, com Luiz Henrique em uma pancada da entrada da área aos 31 minutos da etapa final e com o artilheiro Fred com um chute na trave aos 39 em jogada de contra-ataque.

Após o empate na estreia do Brasileiro, o Fluminense volta as atenções para a Copa Sul-Americana, onde enfrenta o Junior Barranquilla (Colômbia) na próxima quarta-feira (13). No mesmo dia e pela mesma competição, o Santos pega o Universidad de Quito (Equador).

