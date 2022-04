Vasco, Bahia e Cruzeiro estreiam na abertura da Série B do Brasileiro

A noite é de abertura da edição de 2022 da Série B do Campeonato Brasileiro, com jogos de quatro clubes que já foram campeões da Série A: Vasco (quatro vezes), Bahia (duas) e Cruzeiro (quatro).e Guarani (uma). A partir das 19h (horário de Brasília) desta sexta (8), o Cruzmaltino recebe o Vila Nova, no Rio de Janeiro, e o Brusque encara o Guarani, em Florianópolis. Fechando a noite, a partir das 21h30, o Tricolor baiano mede forças com a Raposa, em Salvador.