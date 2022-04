Após estreia vitoriosa na Sul-Americana, Fluminense foca no Brasileiro

O Fluminense começou bem a luta pelo título da Sul-Americana. Depois da eliminação precoce na Libertadores da América, o time mostrou poder de recuperação conquistando o título estadual e estreando no torneio continental com vitória sobre o Oriente Petrolero (Bolívia) por 3 a 0, na noite de quarta-feira (6)no Maracanã.

Com o resultado, o Tricolor terminou a primeira rodada como líder do Grupo H, com três pontos. No outro confronto do grupo, Junior Barranquilla e Unión Santa Fe empataram em 1 a 1.