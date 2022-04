Brasil conquista Torneio Internacional da França de fustal

O Brasil conquistou o Torneio Internacional da França de fustal após derrotar a França por 3 a 2, nesta quarta-feira (6) no Palais des Sports, em Toulon. A campanha da seleção brasileira foi perfeita na competição, com 100% de aproveitamento. Antes de superar os donos da casa, a equipe comandada pelo técnico Maquinhos Xavier bateu a Eslovênia.

