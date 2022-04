Conmebol confirma jogo de estreia do Flamengo na Libertadores

Após muita incerteza, a Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) confirmou a realização do jogo entre Flamengo e Sporting Cristal, na noite desta terça-feira (5) no Estádio Nacional de Lima. Porém, aconteceu uma mudança de horário, passando das 21h30 (horário de Brasília) para as 22h (por esta razão a Rádio Nacional não transmitirá mais o jogo do Rubro-Negro, mas do Corinthians).

A incerteza foi causada pelo estado de emergência decretado pelo Governo peruano na última segunda (4) para conter protestos violentos por conta do aumento nos preços de combustíveis e fertilizantes.

No início da noite desta terça o Instituto Peruano do Esporte chegou a divulgar nota anunciado que a partida estava adiada: “Não poderá ser disputada a partida da Copa Libertadores da América entre Sporting Cristal e Flamengo, programado para esta terça-feira, 5 de abril, no Estádio Nacional de Lima”. E a própria Conmebol confirmou a informação.

#COMUNICADO El Instituto Peruano del Deporte comunica a la opinión pública lo siguiente: pic.twitter.com/9QF4CLaEbO — ipdperu (@ipdperu) April 5, 2022

Porém, minutos depois a Confederação Sul-Americana de Futebol se pronunciou novamente por meio de seus perfis em redes sociais, mas desta vez para anunciar que o jogo aconteceria, mas em horário diferente, após o Governo local encerrar o toque de recolher: “Após a anulação do toque de recolher em Lima, o jogo entre Sporting Cristal e Flamengo será disputado nesta noite às 20 horário local [22h horário do Brasil]”.