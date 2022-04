Brasil conhece adversários na 1ª fase da Copa do Mundo de Basquete 3x3

A seleção brasileira de basquete 3x3 já sabe quais adversários enfrentará na fase inicial da Copa do Mundo da modalidade, a primeira do ciclo olímpico para os Jogos de Paris 2024. O evento ocorrerá de 21 a 26 de junho na Antuérpia (Bélgica). Na disputa masculina, a equipe nacional está no Grupo A, ao lado da Sérvia (tricampeã mundial de 2016 a 2018), França, Porto Rico e Nova Zelândia.

