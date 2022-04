Troféu Brasil de Natação começa com recordes e índices para o Mundial

O primeiro dia de Troféu Brasil de Natação começou, nesta segunda-feira (4) no Parque Aquático Maria Lenk, no Rio de Janeiro, com quebra de recordes e a obtenção de índices para o Campeonato Mundial de Budapeste (Hungria).

CHUVA DE ÍNDICES E RECORDES!



Com destaque para Jhennifer Conceição, Troféu Brasil tem cinco índices no primeiro dia de provas no Parque Aquático Maria Lenk!



Veja como foi aqui: https://t.co/y20DTAIEme



