CBSK convoca seleção brasileira para a temporada 2022

A Confederação Brasileira de Skate (CBSk) anunciou nesta segunda-feira (4) a seleção brasileira para a temporada 2022. A divulgação da lista acontece em um momento de grande desenvolvimento da modalidade após a ótima campanha nos Jogos Olímpicos de Tóquio.

A importância do megaevento para o atual momento do skate brasileiro ficou evidenciada no fato de que dez dos 25 convocados participaram da Olimpíada no último ano. Entre estes nomes aparecem os medalhistas de prata olímpicos Rayssa Leal (Street) e Pedro Barros (Park).