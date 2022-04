Após conquista do Carioca, Cano diz que é hora de olhar para a frente

Um dos destaques do Fluminense na campanha do título do Campeonato Carioca, o atacante Germán Cano afirmou nesta segunda-feira (4), em entrevista coletiva, que agora é hora de olhar para a frente, para a busca de títulos como o da Copa Sul-Americana, competição na qual a equipe das Laranjeiras estreia na próxima quarta-feira (6).

