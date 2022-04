Palmeiras busca virada e São Paulo quer o bi na final do Paulista

Um título separa Palmeiras e São Paulo na relação de vencedores do Campeonato Paulista. Neste domingo (3), o Verdão pode chegar à 24ª taça e aumentar a distância para o rival e o Tricolor tem a chance de igualar os 23 títulos do adversário. O segundo jogo da final do torneio estadual mais antigo do país começa às 16h (horário de Brasília), no Allianz Parque, com transmissão ao vivo da Rádio Nacional.

O São Paulo está em vantagem por ter vencido a partida de ida, na última quarta-feira (30), por 3 a 1, diante de mais de 60 mil torcedores (todos tricolores) no Morumbi. O atacante Jonathan Calleri (dois) e o volante Pablo Maia fizeram os gols do time de Rogério Ceni, que pode ser campeão pela primeira vez como técnico do clube onde se consagrou como ídolo, enquanto o meia Raphael Veiga descontou para os comandados de Abel Ferreira.

O Tricolor assegura a taça mesmo se perder o Choque-Rei por um gol de diferença. O Verdão precisa ganhar por três ou mais gols de saldo para levar o título durante os 90 minutos. Caso o placar agregado do confronto termine empatado, a decisão do título será nos pênaltis.