Corinthians e São Paulo empatam em clássico pelo Brasileirão Feminino

Tudo igual no clássico Majestoso, válido pela Série A1 (primeira divisão) do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Neste domingo (3), Corinthians e São Paulo empataram por 1 a 1 no Parque São Jorge, na capital paulista, pela quinta rodada da competição.

O Timão manteve a invencibilidade, com 11 pontos, na quarta posição, mas viu Ferroviária e Palmeiras ficarem dois pontos à frente, na ponta da classificação, além de ser ultrapassado pelo Internacional. O Tricolor, com oito pontos, assumiu o quinto lugar, mas pode ser ultrapassado pelo Avaí/Kindermann na sequência da rodada.