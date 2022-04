Hulk comanda vitória sobre Cruzeiro e Atlético é tricampeão mineiro

Após 39 anos, o Atlético volta a conquistar o tricampeonato mineiro após derrotar o rival Cruzeiro em final única, por 3 a 1, no Estádio do Mineirão, no início da noite deste sábado (2). O nome do jogo foi o atacante Hulk, artilheiro do estadual, com 11 gols em nove jogos na temporada. O camisa 7 marcou duas vezes: abriu o placar aos 30 minutos do primeiro tempo e fez o segundo, de pênalti, na etapa final. Também o segundo tempo, o meia-central argentino Nacho Férnandez balançou a rede a favor do Galo. O gol de honra do Cruzeiro saiu nos minutos finais, dos pés do atacante Edu.