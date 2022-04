Judô: Brasil inicia Grand Slam de Antalya com duas medalhas

O Brasil começou bem a participação no Grand Slam de Antalya (Turquia), competição que faz parte do Circuito Mundial da modalidade, faturando nesta sexta-feira (1) uma medalha de prata com Willian Lima na categoria meio-leve (66kg) e um bronze com Jéssica Lima no peso leve (57kg).

Brasil garante dois pódios no 1º dia de Grand Slam #JudoAntalya