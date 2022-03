O São Paulo fez valer a vantagem de jogar em casa e derrotou o Palmeiras por 3 a 1 diante de 60.383 torcedores, na noite desta quarta-feira (30) no estádio do Morumbi na primeira partida da final do Campeonato Paulista.

VAMOS, MEU TRICOLOR QUERIDO ❤️ Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente Tags