Judô: seleção brasileira disputa Grand Slam de Antalya

A seleção brasileira de judô disputa a partir das 3h (horário de Brasília) desta sexta-feira (1) o Grand Slam de Antalya (Turquia), competição que faz parte do Circuito Mundial da modalidade. O evento terá transmissão ao vivo através do site da Federação Internacional de Judô.

O Grand Slam de Antalya, que vai até o próximo domingo (3), é a última etapa do Circuito Mundial antes do Pan-Americano e da Oceania de Judô. Além disso, a competição na Turquia definirá quem participará do Pan.