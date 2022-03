Carioca: Cano marca dois e Fluminense supera Flamengo no Maracanã

Com uma grande atuação do atacante argentino Germán Cano, o Fluminense derrotou o Flamengo por 2 a 0 na noite desta quarta-feira (30) no estádio do Maracanã e ficou muito perto do título do Campeonato Carioca.

VEEEEEEEEEENCE O FLUMINENSE! COM DOIS GOLS DE GERMAN CANO, O #TIMEDEGUERREIROS VENCE O FLAMENGO POR 2 A 0 E SAI NA FRENTE NO PRIMEIRO JOGO DA FINAL DO CARIOCÃO! VAAAAAMOS! FAZ O L, TRICOLOR! Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente Tags