O Manaus saiu na frente do Princesa do Solimões na disputa pelo título do Campeonato Amazonense. Jogando na Arena da Amazônia nesta quarta-feira (30) o Gavião bateu o Tubarão por 2 a 1 no primeiro jogo da final.

⌚️2°T 50 | 2 x 1 |