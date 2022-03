Brasil conhece rivais na Copa América de Basquete que será no país

A seleção masculina de basquete já sabe quem vai enfrentar na primeira fase da AmeriCup 2022 que ocorrerá no Brasil, de 2 a 11 de setembro. O país caiu no Grupo A, junto com Uruguai, Colômbia e Canadá, após sorteio online realizado pela Federação Internacional de Basquete (Fiba) nesta terça-feira (29).

"Não existe jogo fácil em um torneio como a AmeriCup. É um campeonato de tiro curto, com jogos praticamente dia sim, dia não, e Colômbia e Uruguai nós enfrentamos nas Eliminatórias, vencemos, mas vimos que é preciso entrar sempre alerta para que possamos ser competitivos. E o Canadá tem um basquete de qualidade mundial e será uma grande adversário", avaliou Gustavo de Conti, técnico da seleção.

O principal torneio de seleções de basquete das Américas volta a ser realizado no país, após um jejum de 38 anos. Brasília e Recife sediarão as partidas da primeira fase. A partir das quartas de final em diante, todos os jogos ocorrerão na capital pernambucana.

O Brasil detém quatro títulos da AmeriCup, o último deles conquistado na edição de 1984, a última em território nacional. O maior vencedor são os Estados Unidos, com sete troféus em 18 edições.

Chaveamento

Grupo A

Brasil

Uruguai

Colômbia

Canadá

Grupo B

Ilhas Virgens

Porto Rico

República Dominicana

Argentina

Grupo C

México

Venezuela

Panamá

Estados Unidos

