Luís Castro é apresentado oficialmente como novo técnico do Botafogo

O português Luís Castro foi apresentado oficialmente como novo técnico do Botafogo, nesta ça-feira (29), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Campeão no Catar com o clube Al Duhail e na Ucrânica com o Shaktar Donetsk, o treinador de 60 anos comandou um treino com os jogadores antes mesmo do evento ao lado de John Texto, novo dono do clube carioca. Após a atividade com os atletas, Luís Castro explicou porque aceitou o convite para trabalhar no Brasil.