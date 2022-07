Dorival Júnior é o novo técnico do Ceará

O Ceará anunciou nesta segunda-feira (28) o acerto com o técnico Dorival Júnior para o lugar de Tiago Nunes, que deixou a equipe na última sexta-feira (25) após a eliminação da equipe da Copa do Nordeste.

Dorival Júnior é o novo comandante do Vozão! ⚫⚪



O experiente técnico possui diversos títulos na carreira, dentre eles a conquista da Copa do Brasil pelo Santos, além de grandes passagens por clubes como Atlético/MG, Internacional, Palmeiras, Flamengo, Fluminense e São Paulo. pic.twitter.com/qI9Ep9k6lI — Ceará Sporting Club (@CearaSC) March 28, 2022

Os principais desafios de Dorival no comando do Vozão no decorrer da temporada 2022 são a disputa da Copa Sul-Americana, da Copa do Brasil e da Série A do Campeonato Brasileiro.

Muito experiente, o treinador teve como último trabalho o Athletico-PR, equipe pela qual conquistou a edição 2020 do Campeonato Paranaense.

