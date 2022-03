Brasileiro Feminino: Flamengo vence Real Brasília por 4 a 1

O Flamengo derrotou o Real Brasília por 4 a 1, na noite desta segunda-feira (28) no estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, na partida que encerrou a 4ª rodada da Série A1 (primeira divisão) do Campeonato Brasileiro Feminino.

Mais três para as Meninas da Gávea!



O @Flamengo segue invicto e agora chegando nas primeiras colocações! Vitória de virada com gols da Leidiane, Cris, Gica e Kika Brandino! pic.twitter.com/e8yQEIDDjz — Brasileirão Feminino Neoenergia (@BRFeminino) March 29, 2022

A vitória levou as Meninas da Gávea à 5ª posição, com 8 pontos conquistados. Já as Leoas ficaram na 7ª posição, com 6 pontos.

Mesmo jogando fora de casa, o Real Brasília abriu o placar aos 12 minutos, quando Maria Dias puxou contra-ataque pela direita e cruzou para Nenê, que não perdoou. Porém, o Flamengo não demorou a deixar tudo igual. Leidiane cobrou escanteio fechado para marcar um gol olímpico aos 24 minutos.

Ainda na etapa inicial, as Meninas da Gávea conseguiram virar aos 31 minutos, quando Cris aproveitou vacilo da defesa adversária para dominar e bater na saída da goleira Dida.