Carioca: Fluminense e Botafogo se enfrentam em busca de vaga na final

Em busca de uma vaga na final do Campeonato Carioca, Fluminense e Botafogo medem forças, a partir das 16h (horário de Brasília) deste domingo (27) no estádio do Maracanã. A Rádio Nacional transmite o confronto ao vivo.

Após vencer por 1 a 0 o jogo de ida das semifinais, disputado na última segunda-feira (21) no estádio Nilton Santos, o Tricolor das Laranjeiras chega com uma ligeira vantagem na busca pela vaga para medir forças com o Flamengo na grande decisão.

Porém, mesmo com esta pequena vantagem, a equipe do Fluminense deve entrar em campo em busca de uma boa vitória que ajude a melhorar o clima da equipe com a torcida, prejudicado após a eliminação da Copa Libertadores. Segundo o volante André, o objetivo é vencer: “Estamos com uma vantagem boa. Já enfrentamos eles duas vezes esse ano, dois resultados positivos. Então creio que vamos entrar [em campo] para buscar outro resultado positivo e conquistar a vaga para a final”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine