Final de semana será de decisões em campeonatos estaduais e regionais

O final de semana será de decisões em diferentes campeonatos estaduais e regionais. Entre elas, a que mais chama a atenção neste sábado (26) é o primeiro confronto de uma inédita final do Campeonato Gaúcho entre Ypiranga e Grêmio.

A partida, que será disputada a partir das 16h30 (horário de Brasília) no Colosso da Lagoa, marcará o início da primeira decisão do Gaúcho disputada pela equipe de Erechim. Além do ineditismo do confronto nestas condições, a partida marca o encontro entre os artilheiros do campeonato, o gremista Elias e o canarinho Erick (cada um com cinco gols).

Final inédita pela frente!@Gremio e @ypirangafc chegam à decisão do Gauchão 2022 com as melhores campanhas e muito equilíbrio nos números.



Os duelos prometem!



Leia mais => https://t.co/7xG9pp5EkT#FGF #FutebolGaúcho #Gauchão2022 #GrandesHistóriasPassamPorAqui pic.twitter.com/nRq2hpc1pX

Outros dois estaduais nos quais serão disputados os primeiros jogos das decisões neste sábado são o Goiano, com Atlético-GO e Goiás a partir das 16h30, e o Mato-Grossense, com União Rondonópolis e Cuiabá a partir das 15h30.

Em São Paulo, o Palmeiras recebe o Bragantino, no Allianz Parque a partir das 18h30 deste sábado, no confronto inicial da primeira semifinal do Paulista. O adversário na decisão começa a ser definido no domingo (27), quando o São Paulo recebe o Corinthians no Morumbi.