Libertadores: sorteio define grupos; Corinthians pegará Boca Juniors

A Conmebol realizou nesta sexta-feira (25), em sua sede em Luque (Paraguai), os sorteios que definiram as fases de grupos das suas duas competições continentais de clubes: as Copas Libertadores da América e a Sul-Americana. No total, quinze times brasileiros estão na competição. Entre os principais embates, brasileiros e argentinos estarão frente a frente no Grupo E, que tem Corinthians e Boca Juniors. Na mesma chave estão o Deportivo Cali, atual campeão colombiano, e o Always Ready, que joga a mais de 4 mil metros de altitude na Bolívia, em El Alto.destaques, Outro destaque fica por conta do derby mineiro entre Atlético e América no grupo D. A fase de grupos da Libertadores começa no próximo dia 5 de abril.