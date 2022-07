No último jogo das Eliminatórias Sul-Americanas diante da sua torcida, a Argentina derrotou a Venezuela por 3 a 0, na noite desta sexta-feira (25) no mítico estádio da Bombonera, em Buenos Aires. Com este triunfo, os hermanos permanecem na vice-liderança da classificação, agora com 38 pontos, quatro a menos do que o líder Brasil.