Campeã olímpica, Ana Marcela é ouro na Copa Europeia de Águas Abertas

A baiana Ana Marcela Cunha conquistou nesta quinta-feira (24) sua primeira medalha de ouro na temporada de 2022, ao vencer a prova de 10 quilômetros da etapa de Eliat (Israel) da Copa de Águas Abertas, competição organizada pela Liga Europeia de Natação. Marcela, única brasileira entre as 31 competidoras, fez o melhor tempo - 2h06min01s3 -, completando o percurso com mais de um minuto de vantagem sobre a segunda colocada, a francesa Oceane Cassignol (2h07min22s7). O bronze ficou com a italiana Ginevra Taddeucci (2h07min24s9).