Título sul-americano feminino sub-17 coloca Simone Jatobá na história

A paranaense Simone Jatobá, de 41 anos, escreveu o nome na história do futebol brasileiro no último sábado (19), ao levar a seleção feminina sub-17 ao título do Campeonato Sul-Americano da categoria, em Montevidéu (Uruguai). Ela se tornou a primeira técnica a liderar uma equipe nacional do país a uma conquista continental.

Comemora, Brasil! Foi uma campanha perfeita, com vitória em todos os jogos e sem sofrer gol! A #SeleçãoFeminina Sub-17 é tetra campeã do Campeonato Sul-Americano!



Obrigada a quem nos apoiou e torceu por nós em mais essa jornada. Vamos por mais!