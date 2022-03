Com quatro de paraguaia, Avaí/Kindermann goleia no Brasileiro Feminino

A meio-campista paraguaia Fabíola Sandoval, do Avaí/Kindermann, foi a protagonista deste domingo (20) à tarde pela terceira rodada da Série A1 (primeira divisão) do Campeonato Brasileiro Feminino. A jogadora de 22 anos foi às redes quatro vezes na goleada das Leoas Avaianas por 5 a 2 sobre o Esmac-PA, no estádio Salézio Kindermann, em Caçador (SC).

