Palmeiras marca no fim e derrota o Santos pelo Brasileiro Feminino

O primeiro clássico paulista da Série A1 (primeira divisão) do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino terminou com vitória alviverde. Neste sábado (19), o Palmeiras derrotou o Santos por 1 a 0, no Allianz Parque, em São Paulo, pela 3ª rodada. O gol do triunfo das anfitriãs saiu nos minutos finais.

MAIS TRÊS EM CASA Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente Tags