Grêmio derrota Inter no Beira Rio e fica perto da final do Gaúcho

Mesmo jogando no estádio do Beira Rio, o Grêmio derrotou o Internacional por 3 a 0, neste sábado (19), e saiu na frente na busca por uma vaga para a grande decisão do Campeonato Gaúcho. Agora, as equipes voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira (23), a partir das 22h15 (horário de Brasília).

Goleada na primeira partida da semifinal: Internacional 0x3 #Grêmio

Com gols de Elias, Bitello e Diego Souza, saímos com uma vitória maiúscula fora de casa.



Na volta queremos estar do lado de vocês, VAMOS LOTAR A ARENA!

