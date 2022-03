Grêmio arranca empate com Atlético-MG no Brasileiro Feminino

O Grêmio arrancou um empate de 1 a 1 com o Atlético-MG, neste sábado (19) no estádio Antônio Vieira Ramos, em Gravataí (Rio Grande do Sul), pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro de futebol feminino.

Tudo igual no Vieirão! Jogo disputado e um gol para cada lado… #BrasileirãoFemininoNeoenergia