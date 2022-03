Atlético-MG fecha primeira fase do Mineiro na liderança

O Atlético-MG encerrou a etapa inicial do Campeonato Mineiro na liderança após derrotar a Caldense por 3 a 0, neste sábado (19) no estádio do Mineirão. Com este resultado, o Galo garantiu a vantagem na semifinal, que será contra a própria Veterana, de conseguir a classificação para a grande decisão com dois empates.