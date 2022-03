Pia Sundhage convoca seleção feminina para enfrentar Espanha e Hungria

A técnica Pia Sundhage convocou nesta sexta-feira (18) a seleção feminina de futebol para amistosos contra Espanha e Hungria, nos dias 7 e 11 de abril, respectivamente, nas cidades espanholas de Alicante e Pinatar. Os horários das partidas ainda serão confirmados.

A relação de 23 jogadoras tem duas caras novas: a goleira Mayara (Internacional) e a zagueira Giovanna Campiolo (Corinthians). Na comparação com o grupo que esteve no Torneio Internacional da França, em fevereiro, são mais quatro novidades: as volantes Ingryd (Ferroviária) e Duda Santos (Palmeiras) e as atacantes Gabi Nunes (Madrid CFF, da Espanha) e Bia Zaneratto (Palmeiras). Esta última havia sido convocada para a competição, mas teve de ser cortada antes da viagem, devido à infecção pelo novo coronavírus (covid-19).