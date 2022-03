O Corinthians derrotou o Cruzeiro por 1 a 0, na noite desta sexta-feira (18) no estádio do Canindé, e assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro de futebol feminino. A partida abriu a 3ª rodada da competição.

