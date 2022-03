Palmeiras e Corinthians buscam melhor campanha da 1ª fase do Paulistão

Garantidos por antecipação nas quartas de final do Campeonato Paulista e com liderança dos respectivos grupos assegurada, Palmeiras e Corinthians se enfrentam nesta quinta-feira (17), às 20h30 (horário de Brasília), no Allianz Parque, em duelo atrasado da sexta rodada, de olho na melhor campanha da primeira fase. O Verdão tem 26 pontos, seis a mais que o Timão, restando seis pontos em disputa pelas duas equipes.

CLÁSSICO É CLÁSSICO!

Será que teremos vitória Alviverde ou Alvinegra hoje? Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente Tags