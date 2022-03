Eliminado na Libertadores, Fluminense desembarca sob protestos no Rio

O Fluminense desembarcou nesta (17) pela manhã no Rio de Janeiro, debaixo de protestos. Um grupo de aproximadamente vinte pessoas foi ao Aeroporto Internacional Tom Jobim receber a delegação do Tricolor Carioca, que voltava do Paraguai após ser eliminado pelo Olimpia jogo de volta da fase preliminar da Copa Libertadores da América. Houve briga e confusão entre seguranças e torcedores.

Na noite desta quarta (16), no estádio Defensores Del Chaco lotado, na capital Assunção, os brasileiros perderam para os donos da casa por 2 a 0 no tempo normal. Como no primeiro jogo, o Flu venceu por 3 a 1, a decisão foi para as penalidades, vencidas pelo Olímpia por 4 a 1.

"A gente jogou mais retraído, mas entramos com três atacantes de velocidade. Não dá pra explicar, a desolação é grande", lamento Abel Braga, técnico do Tricolor carioca.

Com a eliminação da competição continental, o Fluminense vai deixar de receber três milhões de dólares (cerca de R$ 15 milhões) de premiação da Conmebol. O Tricolor agora vai disputar a Copa Sul-Americana, mas antes volta a campo pelas semifinais do Campeonato Carioca para encarar o Botafogo na próxima (21).

