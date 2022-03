Santos empata com Ferroviária em jogo atrasado do Paulista

Em partida atrasada da 10ª rodada do Campeonato Paulista, o Santos empatou por 3 a 3 com a Ferroviária, na noite desta quarta-feira (16) no estádio da Fonte Luminosa, em Araraquara.

Santos empata com a Ferroviária em 3x3, em Araraquara. Lucas Braga, Marcos Leonardo e Léo Baptistão marcaram. A próxima partida é na Vila Belmiro, contra o Água Santa, no sábado (19), às 16h. pic.twitter.com/1wTuHVdd7Y — #SantosDoMundo (@SantosFC) March 17, 2022

Após este resultado o Peixe fica na 3ª posição do Grupo D com 11 pontos, mesma pontuação e posição da Ferroviária, mas no Grupo B.

O primeiro tempo da partida começou muito movimentado, com o Santos tendo dois gols anulados antes de abrir o placar aos 27 minutos, quando Lucas Braga bateu na saída do goleiro adversário após receber de Marcos Leonardo. Porém, cinco minutos depois a Ferroviária deixou tudo igual com Hygor.

Após o gol a equipe da casa melhorou no confronto e chegou ao segundo, graças a Thomaz em chute da entrada da área. Porém, o Peixe conseguiu empatar antes do intervalo com Marcos Leonardo.

Porém, as maiores emoções ficaram para a reta final do segundo tempo. Já aos 45, Bruno Mezenga colocou a Ferroviária em vantagem com gol em cobrança de pênalti. Porém, dois minutos depois Léo Baptistão marcou para dar números finais ao confronto.

