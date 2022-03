Carioca: Flamengo sai da frente do Vasco na busca de vaga para a final

O Flamengo saiu na frente do Vasco na disputa por uma vaga para a final do Campeonato Carioca. Esta vantagem foi obtida graças a um gol em cobrança de pênalti do atacante Gabriel Barbosa, que garantiu o triunfo por 1 a 0 na noite desta quarta-feira (16) no estádio do Maracanã, no primeiro jogo da semifinal da competição.

FIM DE JOGO NO MARACA! O Mengão vence o Vasco por 1 a 0 com gol de Gabigol no jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca! O jogo de volta será disputado neste domingo, também no Maraca! #CRF #VamosFlamengo pic.twitter.com/uOsicV34OP — Flamengo (@Flamengo) March 17, 2022

O primeiro classificado para a grande decisão do Carioca será definido no próximo domingo (20), quando Flamengo e Vasco voltam a se encontrar no estádio do Maracanã, mas a partir das 16h.

Em um Clássico dos Milhões muito disputado, mas que não teve muitas oportunidades claras de gol, o placar foi definido em uma cobrança de pênalti. Aos 36 minutos do primeiro tempo a bola foi levantada na área do Vasco em cobrança de escanteio, mas ela acabou desviando no braço de Anderson Conceição.

Com auxílio do VAR (árbitro de vídeo), o juiz analisou o lance para confirmar o pênalti, que foi cobrado com categoria e perfeição por Gabriel Barbosa aos 41 minutos.

Graças a este resultado, o Flamengo fica com uma boa vantagem para a partida de volta, pois obriga o Vasco a vencer por dois ou mais gols de diferença no domingo para avançar.

