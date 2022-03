Argentino Renzo Saraiva é o terceiro reforço do Botafogo na era Textor

O lateral-direito argentino Renzo Saraiva, de 28 anos, é o terceiro reforço do Botafogo, desde a compra do clube pelo empresário norte-americano John Textor. O anúncio foi feito pelo clube na tarde desta terça-feira (15). O atleta, de 28 anos, assinou com o Alvinegro até o final deste ano, com possibilidade de renovação até 2023. No início do mês, o clube carioca já anunciara a contratação do zagueiro Philipe Sampaio, ex-Guingamp (França) e, na última quinta (10), foi o meio-campista Lucas Piazon, ex-Braga, que se integrou ao elenco do Glorioso, por empréstimo.

